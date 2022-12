La sélection marocaine de football a assuré »avec brio’’ sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde Qatar-2022 et a fait preuve de ‘’force défensive’’ et d’une ‘’maturité’’ permettant aux Lions de l’Atlas de ‘’rêver d’atteindre des sommets plus élevés’’, souligne, vendredi, la presse sportive espagnole.

‘’Le Maroc a récidivé 36 ans plus tard. L’équipe nord-africaine s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, après avoir battu le Canada 1-2, égalant ainsi le meilleur bilan de son histoire’’, écrit le quotidien AS.

‘’Aujourd’hui, le Maroc rêve d’atteindre des sommets encore plus élevés. Son niveau est certainement à la hauteur’’, relève le journal dans son analyse de l’équipe nationale, qui affrontera mardi la sélection espagnole, en huitième de finale de ce rendez-vous planétaire, mettant l’accent sur le potentiel des Lions de l’Atlas, qui a tenu en échec la Croatie et battu la Belgique.

Emmené par le jeune Hoalid Regragui, le Maroc, qui a pris ses marques en seulement trois matchs, ‘’attaque bien et défend mieux’’, soutient la publication.

‘’Tout au long de la compétition, le Maroc a montré qu’il est une équipe bien rodée, avec une grande force défensive’’, souligne, dans le même sens, Marca.

‘’C’est la deuxième fois que le Maroc atteint les huitièmes de finale d’une Coupe du monde (en six participations) et il l’a fait après un match nul et deux victoires’’, indique le quotidien.

‘’Après avoir perdu de justesse contre l’Allemagne de l’Ouest à Mexico 86, les Lions de l’Atlas rêvent maintenant d’entrer dans l’histoire’’, selon Marca, assurant que la qualification au second tour du Mondial place le Maroc parmi les 16 meilleures équipes du monde.

‘’Le Maroc a fait ses devoirs en battant le Canada pour sceller une brillante qualification pour les huitièmes de finale, en tant que vainqueur du groupe, profitant du match nul de la Croatie contre la Belgique’’, rapporte, de son côté, Mundo Deportivo.

Malgré la résistance de ses adversaires, le Maroc ‘’a su lire le jeu et souffrir pour égaler, pour le moment, le record que le pays a réalisé à Mexico 86’’, fait noter la même source, ajoutant que les Lions de l’Atlas ont réalisé un vieux rêve devant des équipes au palmarès historique, comme la Belgique et la Croatie.

Lors du prochain tour, le Maroc s’opposera à l’Espagne, une rencontre qui ne sera pas du tout une tâche aisée pour La Roja, écrit le quotidien.