Des images récemment dévoilées montrent l’impressionnant Stade Hassan II à Casablanca. Il s’agit d’un stade de 115 000 places qui est destiné à devenir le plus grand stade de football au monde. Conçu par le cabinet d’architectes américain Populous en collaboration avec les architectes parisiens Oualalou + Choi, ce chef-d’œuvre architectural promet de redéfinir l’expérience des fans de football.

Le design du stade s’inspire du « moussem », avec une structure de stade abritée sous un toit grandiose en forme de tente. Le toit du stade, une merveille architecturale, est constitué d’une structure en aluminium unique soutenue par une géométrie complexe. Trente-deux escaliers monumentaux, entourés de jardins luxuriants situés à 28 mètres du sol, forment les accès au stade, créant une expérience spatiale extraordinaire.

Ce stade, entièrement conforme aux normes de la FIFA, pourrait accueillir la finale de la Coupe du Monde 2030. Situé sur un site de 100 hectares à El Mansouria, dans la province de Benslimane, à 38 km au nord de Casablanca, les travaux de préparation du terrain ont déjà commencé après l’approbation du financement public en octobre 2023.

Christopher Lee, Directeur Général de Populous pour la région EMEA, a déclaré : « Nous sommes très fiers de travailler aux côtés de nos partenaires Oualalou + Choi sur ce projet incroyable. Le Grand Stade Hassan II sera un lieu emblématique pour le Maroc et pour le football lui-même, et deviendra l’un des plus grands stades du monde. »

Tarik Oualalou, Principal Concepteur et cofondateur de Oualalou + Choi, et Architecte Principal du projet, a ajouté : « Le Grand Stade Hassan II est profondément enraciné dans la culture marocaine, avec ses traditions et ses expressions contemporaines. C’est un espace généreux, ouvert au monde et respectueux de la Nature qu’il protège. Le Grand Stade Hassan II de Casablanca incarne la grande tradition de l’hospitalité marocaine. »

François Clément, Principal Senior, Président de Populous France et Architecte Principal du projet, conclut : « Le Grand Stade Hassan II offrira des espaces extraordinaires qui créeront des expériences exceptionnelles pour chaque fan et chaque visiteur. C’est une pierre angulaire de la vision du Roi Mohammed VI pour développer les infrastructures footballistiques du Maroc, portant ainsi le pays sur la plus haute scène mondiale du développement des infrastructures sportives. »

Le Stade Hassan II est donc non seulement une prouesse architecturale, mais aussi un symbole du développement et de l’ambition du Maroc sur la scène sportive internationale, peut-on lire sur le site de Populous.