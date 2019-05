Le conseil des ministres ougandais vient d’approuver la création de neuf nouvelles villes dans différentes régions du pays est-africain, indique un communiqué officiel.

« Les membres du conseil réunis lundi ont convenu de créer neuf nouvelles villes entre 2020 et 2022, à savoir Mbarara, Hoima, Fort Portal (ouest), Jinja, Mbale (est), Entebbe (centre), Gulu, Lira et Arua (nord) », indique le communiqué relayé mercredi par la presse locale.

La création de ces villes devrait « renforcer les infrastructures urbaines, notamment les routes asphaltées, et améliorer les services de traitement des déchets et de dessalement de l’eau », précise le document.

Par ailleurs, le communiqué souligne que cette décision devrait également accroître les revenus locaux, les transferts financiers du gouvernement, générer de l’emploi et faciliter la gestion de la croissance démographique.

L’Ouganda compte plus de 38 millions d’habitants en 2016. Le pays connaît l’une des plus fortes croissances démographiques au monde avec un taux de fécondité estimé à environ six enfants par femme. La population du pays a ainsi été multipliée par 8 entre 1950 et 2016.

La capitale ougandaise, Kampala, est de loin la plus grande ville du pays. La ville, qui compte plus de 1.2 million de résidents, est l’épine dorsale de l’économie du pays.