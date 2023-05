Dur, dur, le contexte actuel pour le Raja de Casablanca ! Le décès d’une supporter, le 29 avril, ainsi que les autres actes relevés lors de la rencontre RCA-Al Ahly est un désolant épisode qui a obscurci le tableau des perspectives pour le club.

La jeune défunte, morte piétinée lors de bousculades qui ont eu lieu, après l’intervention des forces de l’ordre pour gérer le chaos dans le rang des supporters, dont certains voulaient accéder au Stade Mohammed V par tous les moyens n’a fait qu’attiser la colère des supporters de l’équipe, mais aussi de l’opinion publique sur les réseaux sociaux.

Le Raja pourrait se voir lourdement sanctionné pour le reste de la saison, jouant à huis clos. Le scénario extrême brossé par les analystes prévoit même une privation du club de participer à une quelconque manifestation, que ce soit au niveau local ou continental, au cours de l’année à venir.

Pourtant, la nouvelle direction du club aspirait à un réel changement au sein de la formation verte. Le président avait promis de rompre avec certaines pratiques qui ont terni l’image de l’équipe, en plus de redorer le blason du club dans la Botola Pro et les compétitions sur le continent.

Bémol, le RCA est hors compétition de la Champions League de la CAF, suite au nul face aux Égyptiens d’Al Ahl. Son classement a aussi chuté au niveau national, se positionnant 5e dorénavant.

Avec les rêves de la CAF au placard, ceux pour un titre dans la Botola Pro laissent à désirer, surtout qu’avec 35 points en 23 rencontres, le RCA est bien loin des n° 1 et 2, à savoir les FAR de Rabat et le Wydad de Casablanca (50 et 49 points). Atteindre la 3e position est très compliqué, à ce stade de la compétition, surtout que la Botola touche à sa fin dans les jours à venir.

Aziz El Badraoui a fait appel à Faouzi Benzerti pour prendre les rênes de l’équipe en juillet dernier, sauf que le Tunisien a été éjecté en moins de deux mois à cause de résultats décevants, avant d’être remplacé par Mondher Kebaier. Ajoutons-y l’acquisition de plusieurs noms, loin de satisfaire la demande du public, qui s’est rapidement lâché sur les réseaux sociaux, indiquant que la logique de signature s’inscrivait plus dans « la quantité que la qualité ».

Toutefois, si les supporters ne cachent pas leur déception sur les canaux du club, ils gardent l’espoir de voir les Verts faire mieux dans la course de la Coupe du Trône pour que le Raja décroche son ticket à la Coupe de la Confédération la prochaine saison. Il reste à savoir si ces ambitions pourront se concrétiser au vu des circonstances actuelles.