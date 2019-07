La chambre basse du parlement de la République du Rwanda vient d’approuver un projet de loi visant la ratification de l’accord établissant la zone de libre-échange tripartite (TLET) regroupant le Marché commun des Etats d’Afrique australe et de l’Est (COMESA), la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) et la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC).

« Bien que la TFTA ait été officiellement lancée en 2015 en Egypte, le processus de ratification avait été long en raison de la prolongation des négociations sur les règles d’origine et les offres tarifaires proposées par les trois blocs régionaux », a déclaré au parlement la ministre rwandaise du Commerce et de l’Industrie, Soraya Hakuziyaremye, citée jeudi par la presse locale.

Intervenant devant les parlementaires de la chambre basse, la responsable rwandaise a soutenu que cette zone tripartite de libre-échange contribuera à booster le commerce intra-régional en créant un marché plus vaste, en renforçant les flux d’investissement et la compétitivité et en développant les infrastructures trans-régionales.

« Les 27 pays de la Tripartite constituent un ensemble de 600 millions d’habitants qui ont un PIB global de 1000 milliards de dollars », a-t-elle souligné, ajoutant que l’objectif est de créer des tarifs douaniers préférentiels, éliminer les barrières non tarifaires et briser le protectionnisme commercial qui constitue l’un des freins à la circulation des marchandises.

La TFTA vise à harmoniser les politiques commerciales au sein des trois blocs régionaux. A terme, les pays signataires de cet accord tablent sur une hausse de 20 à 30 % des échanges commerciaux entre pays membres de cet espace.

La Tripartite fournit un mécanisme pour identifier les obstacles non tarifaires au commerce et les éliminer. Le traité a également pour objectif d’augmenter la part de l’Afrique dans les échanges commerciaux à l’international – qui s’élève actuellement à 2 % – en développant les industries nationales.

Les pays signataires de l’accord sont : le Botswana, Burundi, Comores, RD Congo, Djibouti, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Lesotho, Libye, Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, Rwanda, Seychelles, Soudan, Swaziland, Tanzanie, Ouganda, Zambie, Zimbabwe, Afrique du Sud et l’Angola.