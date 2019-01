Infomédiaire Maroc – L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) a annoncé aujourd’hui la conclusion d’un accord de collaboration avec edX, la plate-forme leader de formation en ligne à but non lucratif et le fournisseur de MOOC (MOOC: Massive Open Online Course) fondé par l’Université de Harvard et le Massachusetts Institute of Technology (MIT).

edX compte plus de 130 partenaires mondiaux, dont les plus grandes universités, organisations à but non lucratif et institutions du monde. L’objectif est d’offrir des cours de qualité à une communauté croissante d’apprenants à travers le monde.

Cette collaboration, qui vient renforcer la stratégie digitale de l’UM6P dans sa dimension Africaine, permettra à l’Université de :

Atteindre une grande communauté d’apprenants au Maroc, en Afrique et au monde ; Développer et partager du contenu relatif aux thématiques qui importent au continent africain ; Être à la pointe des tendances et initiatives en matière d’éducation en ligne ; S’ancrer comme hub pour l’éducation en ligne et la création de MOOCs en Afrique.

Le premier MOOC qui est actuellement en cours de réalisation dans le cadre de ce partenariat est relatif aux pratiques de gestion durable et optimale des eaux pluviales. Il s’agit d’un cours en ligne créé conjointement par le Digital Learning Lab et l’Institut International de recherche sur l’Eau de l’Université Mohammed VI Polytechnique.

Ce cours permettra de découvrir des techniques innovantes et ancestrales de collecte et gestion des eaux pluviales. Il s’insère dans le cadre du cluster des métriques d’adaptation pour l’agriculture, l’eau et les villes résilientes créé à l’Université Mohammed VI Polytechnique pour donner suite aux conférences internationales sur le climat COP22 et COP23. Les apprenants devront y consacrer deux à quatre heures par semaine et ce pendant quatre semaines. Après cette période, le cours restera ouvert et accessible au public.

D’autres MOOCs couvrant différentes thématiques sont également prévus, notamment : l’agriculture intelligente en Afrique, le Changements climatiques (adaptation metrics), ainsi que la quantification d’incertitude appliquée aux changements climatiques

Rédaction Infomédiaire