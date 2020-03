Marchés marocains : L’approvisionnement assuré pour les mois à venir

Le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy, a affirmé ce jeudi que l’approvisionnement des marchés est “assuré en quantités suffisantes pour les mois à venir”.



Lors d’une conférence de presse conjointe avec le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, et le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, au cours de laquelle l’état d’urgence sanitaire a été déclarée à partir de vendredi à 18h00 jusqu’à nouvel ordre, Elalamy a précisé que les commerces et magasins de vente des produits utilisés tous les jours par les citoyens, resteront ouverts.



Le ministre a ajouté que “les camions de transport des marchandises sont également disponibles”, tout en insistant qu’”aucun problème ne devrait se poser” à cet égard dans les semaines et les mois à venir.