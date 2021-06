15 projets de recherche ont été retenus dans le cadre de la troisième édition de l’appel à projets autour des plantes médicinales et aromatiques (PMA), lancée dernièrement par le département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l’Agence nationale des plantes médicinales et aromatiques (ANPMA) et le Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST).

Un budget de 9 MDH est alloué à ces 15 projets, bénéficiant d’un financement tripartite, auquel ont contribué le Ministère, l’Agence et les universités Hassan II, Chouaib Doukkali et Ibn Zohr d’Agadir.

Selon un communiqué du ministère, 44 projets ont été soumis par des porteurs, relevant des trois universités éligibles dans le cadre de cette 3-ème édition, en l’occurrence l’université Hassan II de Casablanca, l’université Chouaib Doukkali d’El-Jadida et l’université Ibn Zohr d’Agadir.

Ces projets ont été évalués par les experts évaluateurs affiliés au CNRST et ont été classés par ordre de mérite par le comité de pilotage de ce programme, explique le communiqué, précisant que compte tenu du budget total disponible et de la pertinence des projets soumis, le comité de pilotage de ce programme a retenu 15 projets.