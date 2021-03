Le British Council Morocco, en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a décerné, vendredi à Rabat, le prestigieux prix International School Award (ISA) à une vingtaine de lycées marocains.

Ces lycées, qui se sont vu accorder un trophée et des certificats par des invités d’honneur du ministère de l’Éducation nationale et du British Council lors d’une cérémonie organisée pour l’occasion, sont autorisés à utiliser ce label durant une période de trois ans, a indiqué un communiqué de British Council, précisant qu’environs 30 lycées de sept régions différentes du Maroc ont postulé pour le programme ISA en 2019-2020.

Le directeur de British Council, Tony Reilly, cité dans le communiqué, a déclaré que “l’ISA est une marque d’honneur prestigieuse pour les écoles qui peuvent apporter une dimension internationale à l’enseignement et à l’apprentissage”, soulignant que le projet “classes connectées” (Connecting Classrooms Online) aide les écoles de plus de 30 pays à établir des partenariats durables avec les écoles du Royaume-Uni et entre elles.

Et d’ajouter que ce programme fournit aux enseignants et aux chefs d’établissement un développement professionnel et un accès en ligne à des ressources destinées à les soutenir, et récompense les écoles qui réussissent à doter les jeunes des connaissances et des compétences nécessaires pour vivre et travailler dans une économie de plus en plus mondialisée. “Si la pandémie de la Covid-19 nous a appris une chose, c’est à quel point le monde est aujourd’hui interconnecté”, a-t-il dit.

L’ISA est un prix annuel décerné aux écoles participantes, lesquelles candidatent chaque année en septembre/octobre. Le British Council propose l’ISA en tant que cadre d’accréditation pour les écoles afin qu’elles puissent enregistrer et évaluer leur travail international et de l’intégrer dans leurs programmes, note le communiqué, ajoutant que ce label sert de référence pour déterminer si les écoles ont un niveau de soutien exceptionnel pour promouvoir la citoyenneté mondiale chez les jeunes et enrichir l’enseignement et l’apprentissage.

Lancé en 2015 le programme “Classes connectées” (Connecting Classrooms Online) est un projet global mis en œuvre par le British Council dans l’objectif d’aider les jeunes à acquérir les connaissances, les compétences et les valeurs nécessaires pour vivre et travailler dans une économie mondialisée et apporter une contribution positive au niveau local et mondial.