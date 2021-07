L’Office national des chemins de fer (ONCF) a tenu, jeudi à Rabat, son Conseil d’administration en mode visioconférence, sous le signe de la résilience face à la pandémie et une nouvelle feuille de route pour l’avenir. Présidés par le ministre de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, les travaux de cette session ont été consacrés à l’approbation de l’arrêté des comptes 2020, à la présentation du projet de Contrat-Programme Etat-ONCF pour la période 2021-2026 et la présentation du projet de contribution au développement d’un écosystème industriel ferroviaire national, indique un communiqué de l’ONCF.

Dans son allocution de circonstance, le ministre de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, a rappelé le contexte particulier dans lequel intervient ce conseil d’administration, notamment la poursuite du Royaume de sa lutte contre la propagation de la pandémie du Covid 19 et la multiplication de ses efforts pour réussir la large campagne de vaccination de la population, dans l’objectif d’atteindre l’immunité collective et d’accélérer la sortie de ce triste épisode pandémique, selon la même source.

Il a également souligné que la crise sanitaire a lourdement impacté les différents secteurs, dont celui des transports, de par les mesures préventives décrétées par le Royaume pour stopper la propagation du virus, notamment en imposant la limitation de la mobilité des personnes.

Le secteur ferroviaire n’a donc pas échappé à ces impacts et en a bien évidemment ressenti les effets, a-t-il affirmé, précisant que malgré un contexte très peu favorable, l’ONCF a montré beaucoup de résilience, d’agilité et d’adaptabilité. L’Office continue ainsi à s’engager sur la voie de la performance et de modernisation d’un secteur vital, amené à jouer pleinement tout son rôle dans la dynamique de développement socio-économique que connaît le Royaume, sous l’impulsion de la vision clairvoyante du Roi, a ajouté le ministre.

Pour sa part, le directeur général de l’ONCF, Rabie Khlie a précisé que face à cette conjoncture exceptionnelle, l’Office a su s’adapter, se dépasser et se mobiliser pour conforter davantage son positionnement en tant qu’épine dorsale de la mobilité durable. Revenant sur les réalisations de 2020, Khlie a souligné que les activités de l’ONCF avaient entamé l’année sur un “trend” remarquable de croissance, à deux chiffres, de l’ensemble de leurs indicateurs, précisant que sur la période du 1er janvier au 15 mars 2020, le chiffre d’affaires de l’activité “Voyageurs” a connu une progression remarquable de +29% comparée à la même période en 2019, avant de subir l’impact de la pandémie.

Sur l’ensemble de l’année 2020, a-t-il poursuivi, le trafic global s’est établi à 21,1 millions de voyageurs avec un chiffre d’affaires de 803 millions de dirhams, en baisse de 52% par rapport à 2019, ajoutant que le taux de régularité des trains voyageurs, tous types confondus, était de 95%, en amélioration de 3 pts par rapport à 2019. Quant à l’activité fret et logistique, l’ONCF a su démontrer toute sa résilience grâce à une organisation rigoureuse et adaptée au contexte, relève le communiqué, notant que tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés, dans le respect strict des normes sanitaires, pour assurer l’acheminement et l’approvisionnement, entre autres, des produits de premières nécessité vers les différentes régions du Royaume.

C’est ainsi que plus de 24,5 millions de tonnes de marchandises ont été transportées durant l’année 2020, générant un chiffre d’affaires de 1,8 milliard de DH, contre 1,79 milliard de DH en 2019, affirme l’ONCF, soulignant que grâce à cette résilience des activités fret et logistique et malgré le recul du trafic Voyageurs, l’ONCF a pu enregistrer un chiffre d’affaires global de 2,8 Milliards de DH avec une baisse limitée à -25% par rapport à 2019. En consolidé, le chiffre d’affaires du groupe a atteint 3,1 Milliards de DH.

Par ailleurs et pour atténuer l’impact de la crise sanitaire, poursuit le communiqué, l’ONCF a déployé un plan volontariste d’optimisation de ses charges. C’est ainsi qu’au titre de l’année 2020, le total des charges d’exploitation (hors amortissements) s’est établi à 2,7 Milliards de DH en 2020 en baisse de 12% par rapport à 2019. Ainsi, l’ONCF a pu dégager un niveau d’EBITDA positif de plus de 359 Millions de Dirhams en 2020 contre 995 Millions de Dirhams en 2019, a-t-on ajouté. En terme d’investissement, l’ONCF indique avoir réalisé 1,8 milliard de DH contre 2,2 milliards de DH en 2019, en se limitant à l’achèvement des opérations en cours et au stricts projets de maintien de la sécurité et de la qualité de service.

En ce qui concerne le projet de Contrat-Programme Etat-ONCF pour la période 2021-2026, Khlie a rappelé qu’il s’agit d’un contrat qui acte les principes structurants de la réforme ferroviaire tels que définis dans le Protocole d’accord Etat-ONCF signé en juillet 2019. Il cristallise ainsi l’engagement ferme des deux parties pour la mise en place d’un nouveau modèle économique à même de pérenniser les performances réalisées par l’ONCF et d’assurer le développement du réseau ferroviaire marocain dans un cadre optimal, notamment en termes de financement et de synergies avec d’autres établissements et entreprises publics.

Il a en outre précisé que l’Office œuvre activement, en étroite collaboration avec les différentes parties prenantes, à l’émergence d’un écosystème ferroviaire national à forte composante technologique, intégré autour d’opérateurs publics et privé structurants, créateur de valeur économique et sociale, compétitif et exportable. Cette ambition de création d’un écosystème ferroviaire fera l’objet, selon le responsable, d’une convention à conclure prochainement avec les pouvoirs publics, rappelant qu’indépendamment d’éléments conjoncturels, le transport ferroviaire national est voué à un bel avenir, par des réalisations enregistrées au 1er semestre 2021 qui en témoignent et démontrent encore sa forte résilience avec une reprise déjà bien amorcée. Selon le communiqué, à fin juin 2021, l’ONCF a réalisé un chiffre d’affaires de 1,6 milliard de DH, soit déjà plus de 91% du niveau d’activité réalisé durant la même période en 2019, alors que le niveau d’EBITDA est même en amélioration à 400 millions de DH contre 332 millions de DH au 1er semestre 2019. L’ONCF démontre ainsi son fort engagement sur la voie de la performance, au service d’une mobilité durable, inclusive et innovante.

A la fin de la séance, les membres du Conseil d’Administration ont félicité l’ensemble des collaborateurs de l’Office pour les efforts louables déployés pour l’atteinte des objectifs et la contribution effective à l’anticipation de la mobilité durable, indique la même source.