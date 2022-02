A l’instar de CASABLANCA en 2018, NIAMEY en 2019, BAMAKO en 2020 et ABIDJAN en 2021, la Confédération Africaine lʼElectricité (CAFELEC) s’associe à la Fédération des Entreprises du Sénégal dans l’Electricité (FESELEC) pour organiser le Forum Africain de l’Efficacité Energétique et du Développement Durable DAKAR 2022 du 16 au 18 février 2022.

Placé sous le thème « une Afrique résiliente par une énergie propre », le Forum de Dakar 2022 organisé dans le prestigieux Grand Théâtre Doudou Ndiaye Rose, regroupera plus de 150 opérateurs privés des délégations venant des 12 pays membres de la CAFELEC (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée-Conakry, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Sénégal et Togo).

Le choix du Sénégal n’est pas fortuit. Il relève à la fois de sa position géostratégique, de son poids économiques sur le continent et son rôle de locomotive en Afrique de l’Ouest, mais aussi et surtout de la volonté du pays de relever son défi énergétique.

Dans ce sillage, la Fédération Nationale de l’Electricité, de l’Electronique et des Energies Renouvelables (FENELEC) conduit une forte délégation composée d’une trentaine d’opérateurs marocains du secteur de l’Electricité, de l’Efficacité Energétique et des Energies Renouvelables sous l’égide de Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur du Royaume du Maroc au Sénégal Monsieur Hassan NACIRI.

Ce sera sans doute la plus forte délégation annoncée au Forum DAKAR 2022 mis à part et sans doute celle du pays hôte le Sénégal.

Y sont donc attendus les fabricants d’équipements, distributeurs, bureaux d’études, fournisseurs d’électricité, installateurs, donneurs d’ordres, bailleurs de fonds, opérateurs dans les énergies renouvelables, la production d’énergie électrique, l’efficacité Energétique.

Le Forum DAKAR 2022 se veut également un cadre d’échange et de synergie par excellence sur la question énergétique en Afrique. Dans cette optique, la CAFELEC, dont la présidence est assurée par M. Ali EL HARTI (président de la FENELEC), a concocté un programme scientifique articulé autour de points cruciaux tels que l’efficacité énergétique, les inter-connectivités des pays ou encore les sources d’énergies alternatives. Il s’agit de pousser la réflexion et confronter les expertises entre pays ayant un taux de couverture électrique d’environ 100% et les autres.

En marge du Forum, la délégation Marocaine participera aux rencontres d’affaires B to B avec les 11 autres délégations et avec les Administrations Sénégalaises B to G telles que la SENELEC, L’APIX, ….etc.