Le Maroc et 4 autres pays, Afrique du Sud, Egypte, Nigeria et Kenya, concentrent pas moins de 50% de la richesse totale en Afrique, selon Afrique du Sud, Egypte, Nigeria et Kenya, concentrent pas moins de 50% de la richesse totale en Afrique, selon un rapport du cabinet Henley & Partners , qui note que la richesse privée détenue actuellement sur le continent s’élève au total à 2.100 milliards de dollars et que 136.000 personnes vivant en Afrique disposent actuellement d’une fortune colossale avec un patrimoine privé de 1 million de dollars ou plus.

Pour le Maroc, la richesse privée détenue par tous les individus vivant dans le pays est estimée à 125 milliards de dollars. Et concernant la répartition des richesses par ville, trois villes marocaines apparaissent sur la liste des villes africaines les plus riches. Il y a tout d’abord Casablanca, la capitale économique du Royaume, devant Marrakech, haut lieu du tourisme mondial et enfin Tanger, la perle du Détroit.

Le marché du luxe est très développé en Afrique avec une forte présence des plus grandes marques. En effet, hôtels de luxe, horlogers, jets privés, yacht et concessionnaires de voitures de luxe, ont largement contribué au développement du chiffre d’affaires dans notamment trois pays. Le Maroc en fait parti, au même titre que l’Afrique du Sud et le Kenya.