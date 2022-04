L’Association Marocaine de la Communauté Achats (AMCA) a annoncé, mardi à Casablanca, la création du Club des Directeurs Achats du Maroc (CDAM), un espace d’échange et de partage entre les Directeurs Achats du Maroc.

Créé en partenariat avec le cabinet Cost House, ce club a pour mission de fédérer les directeurs achats des entreprises marocaines autour de valeurs communes et contribuer à la montée en maturité de la fonction achats marocaine grâce à des groupes de travail.

Il s’agit, également, d’accompagner la transformation de la fonction achats marocaine et partager et promouvoir les bonnes pratiques achats au sein des entreprises. Le CDAM est porteur de cinq valeurs, en l’occurrence, Engagement, Respect, Écoute, Partage et Bienveillance.

Dans une déclaration, le président de l’AMCA, Yassine Serhani, a indiqué que ce nouveau club vise à promouvoir la fonction Achat afin qu’elle soit hissée au rang des fonctions stratégiques de l’entreprise.

Il s’agit aussi, de produire des livrables de très grande qualité pour les décideurs marocains qui sont en relation avec la discipline et la fonction Achat, a-t-il expliqué.

Pour sa part, Khadija Berrada, associée au cabinet Cost House MEA, a relevé que la création de ce club est l’aboutissement d’une longue ambition, notant qu’il s’agit d’un espace d’échange et de partage d’expertises pour une montée en maturité de la fonction Achat.

Le CDAM est un club destiné aux Directeurs achats d’entreprises marocaines. Les candidatures sont soumises à la validation du bureau exécutif du CDAM. Pour faire partie du CDAM, il faut être en exercice en tant que directeur achats et faire partie d’une entreprise à jour par rapport à ses cotisations AMCA.

L’AMCA et Cost House ont pour rôle de garantir le maintien de la dynamique au sein du CDAM. Il s’agit d’animer le club en assurant une régularité des rencontres / workshops et en mobilisant ses propres moyens ; participer à la production des livrables des groupes de travail et organiser une réunion de suivi 1 fois/mois, avec le bureau exécutif pour une revue de l’avancement des groupes de travail.

Des cercles d’excellence Achats désignés par le bureau exécutif et pilotés par des membres du CDAM devront travailler sur des sujets achats, tels que la digitalisation des achats enquêtes avancées au Maroc, la nouvelle loi de paiement (impacts sur les entreprises), le nouveau code des marchés publics (quelles réformes et quels impacts ?) et l’Enquête annuelle sur la rémunération des acheteurs au Maroc.

En matière de gouvernance, le bureau exécutif du club, formé sur base de candidature pour une durée d’une année, est composé de 7 membres, à savoir, un Sponsor élu par les membres du bureau, 4 Directeurs achats, un Représentant de l’AMCA (Président AMCA) et un Représentant du cabinet Cost House. Pour la bonne marche du bureau, les directeurs et sponsor désignés doivent appartenir à des secteurs d’activités différents.