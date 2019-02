Le Maroc et l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) ont signé, lundi à Rabat, un plan d’action de coopération relatif au droit d’accès à l’information.

Signé par le ministre délégué chargé de la réforme de l’administration et de la fonction publique, Mohamed Benabdelkader, et la directrice du bureau de l’UNESCO à Rabat, Golda El Khoury, ce plan d’action s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de l’accord de coopération conclu entre les deux parties le 30 octobre 2017 à Paris, et visant à mettre en place un programme commun pour appuyer et accompagner les chantiers de réforme en matière d’accès à l’information.

Le plan d’action comprend notamment la mise en place d’un guide descriptif des différentes manières d’application des dispositions de la loi N° 13.31 relative au droit d’accès à l’information, le lancement de sessions de formation à distance au profit des personnes chargées de fournir l’information, la mise en place d’un programme visant à former les formateurs dans ledit domaine à l’échelle centrale et locale, outre l’élaboration des bases et supports de communication pour assurer la généralisation du droit d’accès à l’information.

Dans une déclaration, Benabdelkader a souligné que cet accord s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de l’accord de coopération conclu avec la directrice de l’UNESCO dans le domaine de l’accompagnement technique et du partage de l’expérience de l’UNESCO en matière de la mise en oeuvre du droit d’accès à l’information.

Benabdelkader a en outre indiqué que le Maroc dispose aujourd’hui d’un texte de loi élaboré en partenariat entre le gouvernement, la société civile et les organisations professionnelles et qui entrera en vigueur en mars prochain. « Nous sommes donc entrain de former les fonctionnaires qui seront en charge de la mise en oeuvre du droit d’accès à l’information », a-t-il expliqué.

« Il s’agit de créer une nouvelle fonction publique dans le cadre de la transparence et de corrélation entre responsabilité et reddition des comptes ainsi que de s’ouvrir sur le citoyen marocain », a-t-il précisé.

Pour sa part, El Khoury s’est déclarée « fière et honorée » de la signature de ce plan d’action, ayant pour objectif de mettre en oeuvre le droit relatif à l’accès à l’information, relevant à cet égard qu’il s’agit d’un droit fondamental et très important pour toute personne, tout pays et aussi pour l’UNESCO.

Elle a également fait savoir que l’objectif du plan d’action est de permettre à tous les citoyens du Maroc d’accéder à une information « complète et transparente », leur permettant de s’informer sur ce qui se passe dans leur pays afin de prendre des décisions sur la base des données réelles ainsi que pour contribuer au processus démocratique au Royaume.

« Je suis ravie de faire en sorte que plusieurs agences dont l’UNESCO mais aussi d’autres, notamment le PNUD et l’UNICEF, travaillent sur cette question avec le gouvernement pour accompagner la réforme et la modernisation de l’administration publique et fournir une offre cohérente d’appui et d’expertise technique au ministère », a fait savoir de son côté le coordonnateur résident du système des Nations Unies pour le développement au Maroc, Philippe Poinsot, considérant la question de l’accès à l’information comme essentielle dans la bonne gouvernance.

L’UNESCO ambitionne à travers, son Programme « Information pour tous » à sensibiliser les Etats membres pour déployer davantage d’efforts en vue de permettre l’accès à l’information et saisir les opportunités offertes par les technologies de l’information et de la communication pour une société ouverte et pluraliste.

IM