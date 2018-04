Infomediaire Maroc – Un mémorandum d’entente a été signé, hier à Dubaï, entre le Maroc et les Emirats arabes-unis relatif à la coopération en matière de qualification et formation des ressources humaines. Et en vertu de cet accord, signé en marge de la 8ème session de la Conférence internationale sur les ressources humaines, les 2 parties conviennent de mettre en place des programmes conjoints, notamment en matière de promotion de la culture institutionnelle, des comportements professionnels, de consécration du principe de gestion basé sur les fonctions et les compétences, de gestion intégrée des ressources humaines, de valorisation de la qualification et de la formation du capital humain, outre la mise en place de mécanismes de contractualisation sur la base du résultat au sein des établissements publics.

Rédaction Infomediaire.