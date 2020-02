La compagnie “Air China” a décidé d’annuler les liaisons aériennes entre Athènes et Pékin à cause de l’épidémie “Covid-19”, a rapporté l’Agence de presse athénienne et macédonienne (ANA-MPA). Les vols assurés trois fois par semaine entre les capitales grecque et chinoise sont annulés pour le mois de février pour des raisons de “santé publique”, a précisé la même source, ajoutant que seuls deux vols, les 15 et 29 février, sont maintenus.

Pour le mois de mars, “Air China” a également informé qu’elle ne réaliserait que quatre vols durant le mois à cause du coronavirus qui, selon un bilan provisoire, a déjà fait 1.100 morts dans le monde, principalement en Chine continentale.

Plusieurs compagnies aériennes ont suspendu, depuis fin janvier, leurs vols vers la Chine continentale pour tenter de stopper la propagation du virus. La Chine a également fermé les portes de plusieurs de ses villes et interdit les voyages organisés de ses ressortissants à l’intérieur du pays et vers l’étranger pour tenter de contenir la contamination. Plus de 320 cas de contamination ont été confirmés dans une trentaine de pays et territoires.

En Grèce, aucun cas n’a été confirmé et des mesures de sécurité ont été prises dans les principaux aéroports du pays.