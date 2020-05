La compagnie nationale Kenya Airways (KQ) reprendra ses vols passagers le 8 juin avec un strict respect d’un protocole médical, a annoncé le ministre des Transports, James Macharia.

D’un montant de 708,1 millions de shillings (7,1 millions de dollars), le programme couvre huit aéroports internationaux dans les six États partenaires de la CAE et implique un large éventail de personnels en contact étroit avec les passagers et/ou leurs bagages, dont des prestataires de services médicaux d’aéroport, des exploitants d’aéronefs et de compagnies aériennes, des membres d’équipage sélectionnés, du personnel de l’immigration et des douanes ainsi que des manutentionnaires de fret et de bagages. La formation vise à renforcer les connaissances du personnel sur les mesures de sécurité, les stratégies de surveillance, de prévention et de contrôle et les directives régionales pertinentes.