Infomédiaire Maroc – Selon le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Economie sociale, Mohamed Sajid, le nombre des touristes chinois est ainsi passé de 10 000 en 2015 à près de 200 000 touristes durant l’année en cours. Ces performances ont été réalisées en l’absence d’une ligne aérienne directe entre le Maroc et la Chine, a fait savoir Sajid, notant que des efforts sont déployés en vue de l’établissement de dessertes aériennes directes entre les deux pays, la Royal Air Maroc (RAM) et certaines compagnies aériennes chinoises se penchant actuellement sur ce dossier.

Le ministre a, par ailleurs, indiqué qu’il sera procédé, au cours de cette semaine, à la signature d’une convention entre les deux pays relative à l’organisation d’une année culturelle et touristique du Maroc en Chine et d’une autre manifestation similaire de la Chine au Maroc en 2020, relevant que de tels projets sont à même de consolider les relations distinguées liant le Royaume et la Chine.