L’aéroport international Marrakech Menara a célébré, ce mercredi, son 6 millionième passager, lors d’une cérémonie grandiose, organisée à l’initiative de l’Office National des Aéroports (ONDA).



A son arrivée à l’aéroport Marrakech Menara qui a franchi, pour la première fois, le cap de 6 millions de passagers, l’heureuse gagnante du vol numéro QR 1463 de la compagnie Qatar Airways, en provenance de Doha, s’est vue attribuer des présents de la part de l’ONDA, de Qatar Airways et des partenaires de l’événement.



A cette occasion, un accueil chaleureux a été réservé à cette passagère d’origine américaine, en présence notamment du Wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, et d’autres personnalités.



Dans une déclaration, le directeur du pôle exploitation aéroportuaire, Hamid Mokadem, a mis en avant l’importance et la symbolique de cet heureux événement qui célèbre l’arrivée du 6 millionième passager au niveau de l’aéroport Marrakech Menara.



L’aéroport de la cité ocre a enregistré, ces dernières années, une évolution très importante du trafic qui a dépassé les 20 pc, s’est-il félicité, notant que le chiffre atteint aujourd’hui, qui est de 6 millions de passagers, connaîtra une nette augmentation.



Ce résultat est le fruit des efforts déployés par l’ensemble des intervenants et à leur tête l’ONDA, a-t-il souligné, relevant que l’aéroport Marrakech Menara « se trouve aujourd’hui avec des destinations et provenances doublées avec plusieurs villes européennes, outre celles de Jeddah, Istanbul et de Doha ».



Cet aéroport, situé dans une ville de renommée mondiale sur le plan touristique, répond à l’ensemble des exigences, notamment en matière de sûreté, de sécurité et de qualité de services offerts aux passagers, a-t-il ajouté.



De son côté, la déléguée régionale du Tourisme à Marrakech, Fadoua Chbani Idrissi, a indiqué que ce chiffre record témoigne du travail consenti par l’ensemble des intervenants dans le secteur afin d’améliorer l’attractivité de la destination Marrakech et de renforcer sa liaison aérienne avec d’autres destinations nationales et internationales.



Pour sa part, la gagnante, Sarah Glover, une journaliste américaine, s’est félicitée de cette belle surprise et de cet accueil chaleureux, exprimant son immense joie d’être le 6 millionième passager de l’aéroport Marrakech Menara et ce, pour sa première visite au Maroc.



Avec 5 299 229 passagers enregistrés à fin octobre 2019, l’aéroport Marrakech Menara est le 2ème aéroport du Royaume en termes de trafic passager. Cet aéroport enregistre, depuis l’année 2017, des taux de croissance à deux chiffres avec une évolution annuelle moyenne de +16,42%.



Ainsi, le trafic aérien à l’aéroport de la cité ocre est passé de 3,8 millions de passagers en 2016 à plus de 6 millions de passagers aujourd’hui le 11 décembre 2019.



L’aéroport Marrakech Menara est certifié ISO 9001 Version 2015 et ISO 14001 Version 2015. Il a été également choisi en 2017 par les usagers de l’alliance Sky Team comme étant le plus bel aéroport au monde.



Il est desservi par 31 compagnies aériennes opérant 477 fréquences hebdomadaires reliant la ville de Marrakech à plus d’une cinquantaine de destinations, dont 3 longs courriers reliant la cité ocre à Doha, Istanbul et à Jeddah