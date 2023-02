Hier, lundi, se déroulait la séance d’ouverture du procès de l’artiste marocain Saad Lamjarred à Paris pour une affaire dont l’épilogue n’est pas encore bouclé depuis quelques années.

Soupçonné d’avoir violé et frappé une jeune femme en 2016, Lamjarred a tenu lors de ce premier jour à mettre en avant son « grand respect » pour les femmes. Il a, néanmoins comme rapporté par les médias français présents, refusé de s’exprimer sur de précédentes accusations de viol.

Après avoir attentivement écouté le déroulé des faits qui lui sont reprochés, tel qu’exposé par la présidente de la cour d’assises, Lamjarred a confirmé sa contestation des éléments présentés. Affirmant avoir attendu ce moment depuis près de sept ans, la star a expliqué que c’est pour lui l’occasion de « dire tout ce que vous voulez entendre sur cette affaire qui nous a fait beaucoup de mal à moi et à mes proches ».

De l’autre côté de la petite salle d’audience, la plaignante Laura P. était également présente.

Les faits qu’elle dénonce remontent à octobre 2016. Âgée de 20 ans, elle avait accompagné Saad Lamjarred à son hôtel sur les Champs-Élysées après une soirée chargée en alcool et cocaïne, selon ses dires. S’étant montré entreprenant, elle avait tenté de l’arrêter, avait-elle raconté aux enquêteurs. Il l’aurait alors frappée et violée.

Lundi, la cour a commencé par s’intéresser au parcours de vie de Saad Lamjarred, 37 ans aujourd’hui.

Patient et courtois, le chanteur retrace son enfance heureuse dans une famille d’artistes respectée dans son pays. A 16 ans, il part poursuivre sa scolarité aux Etats-Unis mais abandonne vite l’école. « I followed my dreams » (j’ai suivi mes rêves »), justifie-t-il. Il enchaîne les petits boulots, espérant percer dans la musique.

Il commence à se faire connaître en 2007 en participant à un télé-crochet libanais avant de devenir célèbre vers 2015 – ses clips accumulent des centaines de millions de vues sur Youtube.

« Je profite de ma célébrité pour transmettre des choses positives aux gens, tout ça dans un esprit de respect, de grand respect pour la femme », dit-il spontanément à la cour. « Mais ces dernières années avec cette histoire… », souffle la pop star, « j’ai vécu un gros stress, une grosse dépression ».

La cour veut en savoir plus sur les « valeurs » qu’il véhicule dans ses chansons. « Je veux montrer la culture de mon pays, la femme marocaine moderne et libre », répond-t-il, évoquant la « beauté », « l’intelligence » de la femme arabe et sa « complémentarité de l’homme ».

Le procès est prévu jusqu’à vendredi.