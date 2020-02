La convention-cadre relative au programme de développement urbain de la ville d’Agadir (2020-2024), signée ce mardi à l’occasion de la cérémonie de lancement de ce programme sous la présidence du Roi Mohammed VI, établit un cadre de partenariat et de coopération entre plusieurs départements gouvernementaux et des collectivités territoriales en vue de la réalisation des projets du programme.



Cette Convention-Cadre a été signée par le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, le ministre des Habous et des Affaires Islamiques, Ahmed Toufiq, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’administration, Mohamed Benchaaboun, le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saaid Amzazi, le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, et le ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy.



Elle a également été signée par le ministre de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara, la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Nouzha Bouchareb, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Économie sociale, Nadia Fettah Alaoui, et le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement, El Hassan Abyaba.



La Convention-cadre relative au programme de développement urbain de la ville d’Agadir (2020-2024) a aussi été signée par le Wali de la région de Souss-Massa, Gouverneur de la préfecture d’Agadir-Ida Outanane, Ahmed Hajji, le président du Conseil régional de Souss-Massa, Ibrahim Hafidi, le 2ème vice-président du Conseil préfectoral d’Agadir-Ida Outanane, Mohamed Chakour, le président du Conseil communal d’Agadir, Saleh El Malouki, et le président du directoire du groupe d’aménagement Al Omrane, Badr Kanouni