Infomédiaire Maroc – La superficie réservée à l’agriculture de conservation (AC), un système qui permet d’intensifier durablement la production agricole par des techniques respectueuses des ressources naturelles, est en constante progression dans la région de Fès-Meknès.

Quelque 1 798 hectares sont programmés pour ce type d’agriculture au cours de la saison agricole 2018-2019, au lieu de 660 Ha seulement enregistrés en 2013-2014, indique un rapport de la direction régionale de l’agriculture, qui souligne l’apport considérable de l’AC en matière de préservation du sol, de l’eau et de l’énergie.

La province de Sefrou occupe la première place au niveau de la région en matière de superficie consacrée à l’agriculture en conservation avec 820 ha, suivie d’El Hajeb avec 678,5 ha, Taounate (205,33 ha), Taza (25 ha), Meknès (20 ha), Fès (20) et Ifrane (10 ha) et Boulemane (10 ha).

Pour mener à bien ce programme, il a été procédé à l’acquisition notamment de 8 semences de l’agriculture de conservation, huit machines d’irrigation par aspersion, 300 quintaux d’engrais DAP et autant d’engrais azotés, 248 quintaux de céréales et 200 litres d’herbicides pour lutter contre les « mauvaises herbes »

L’agriculture de Conservation (AC) est un système qui permet d’intensifier durablement la production agricole par des techniques respectueuses des ressources naturelles, principalement l’eau et le sol, et plus économes en énergie et temps de travail. Cette pratique permet l’adaptation de l’agriculture et l’atténuation des effets du changement climatique que connaît la Terre.

L’AC est largement répandue dans une cinquantaine de pays répartis sur les cinq continents du globe sur plus de 180 millions d’hectares et sur 1,2 million d’hectare en Afrique. Elle est pratiquée dans la majorité des systèmes de production, dans les deux hémisphères, dans les zones arides ou humides et dans les plaines ou en altitude.

Au Maroc, l’AC prend à peine son essor en dépit de quatre décennies d’expérimentations probantes chez quelques agriculteurs, et ce dans plusieurs régions du pays.

Le ministère de l’Agriculture promeut cette agriculture depuis quelques années, à travers notamment des projets d’adaptation aux changements climatiques, dans le cadre du Plan Maroc Vert (PMV) en collaboration avec des institutions internationales et une incitation financière à l’achat de semoir de semis direct, accessible via le Fonds de Développement Agricole.

Rédaction Infomédiaire