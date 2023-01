Le président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina, a annoncé mercredi à Dakar que la BAD allait financer jusqu’à hauteur de dix milliards de dollars le développement agricole et la souveraineté alimentaire du continent africain.

Ce financement s’articulera autour d’un appui direct dans la livraison d’intrants agricoles et alimentaires, a précisé Adesina qui s’exprimait à l’ouverture de la deuxième édition du Sommet de Dakar sur la souveraineté alimentaire.

Organisé par la BAD en partenariat avec le Sénégal, cette rencontre réunit notamment une dizaine de présidents, de vice-présidents et de Premiers ministres.

»Le temps de l’action est venu. L’heure est venue pour la souveraineté et la résilience pour l’Afrique », a souligné le président de la BAD, estimant que »ce que l’Afrique fera dans l’agriculture déterminera l’alimentation du monde ».

»Nos nations sont nos mères. Elles nous portent pour que nous nous développions. Nous devons relever la barre et relever nos ambitions et nous dire qu’il est temps de nourrir l’Afrique. Et cela est possible », a-t-il déclaré, rappelant à ce propos que »65% des terres arables du monde sont en Afrique ».

»L’agriculture doit devenir le nouveau pétrole de l’Afrique » et, pour ce faire, il faut »des moyens adéquats et durables » pour attirer les jeunes vers les champs et un soutien conséquent aux agriculteurs, surtout les petits exploitants agricoles dont la majorité sont des femmes, a préconisé le président de la BAD.

D’une durée de trois jours, le Sommet de Dakar ou »Dakar 2 » a pour thème : »Nourrir l’Afrique : souveraineté alimentaire et résilience ».