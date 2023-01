Vital Auto Parts a annoncé, mercredi à Rabat, la signature d’un contrat de partenariat avec la société internationale Wallbox Chargers pour la commercialisation au Maroc de bornes de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables.

A cet effet, une division spéciale nommée « Vital Energy Maroc » a été créée afin de faciliter la transition vers la mobilité électrique des automobilistes marocains et leur permettre d’avoir accès aux meilleures solutions de recharge.

Cette décision a pour but de faciliter l’adoption des véhicules électriques ou hybrides rechargeables pour une utilisation plus durable de l’énergie et le développement d’un réseau de points de charge intelligents à la pointe de la technologie.

Vital Energy s’engage également à assurer un accompagnement « end to end » à tous les futurs acquéreurs des solutions Wallbox et ce, dans toutes les étapes clés, à savoir la présentation des solutions, l’installation et le suivi des données de consommation via application mobile.

S’exprimant à cette occasion, le Directeur du Pôle Mobilité à Vital Energy, Younes Mellouk, s’est dit ravi de l’annonce de ce partenariat avec Wallbox, leader mondial en bornes et solutions de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, relevant que l’objectif est d’accompagner la transition énergétique du Royaume.

« Aujourd’hui notre ambition est nationale. Nous sommes en train d’accompagner cette vision et cette stratégie qui vise à développer les énergies renouvelables et à mettre en place une mobilité propre et électrique », a affirmé Mellouk dans une déclaration à la presse.

Pour sa part, le Directeur des ingénieurs de ventes à Wallbox Chargers, Alejandro Criado, a relevé que Vital Energy est présente depuis longtemps sur le marché et apporte les marques premium au Maroc, ce qui fait d’elle une entreprise qui pourra les « représenter de la meilleure façon possible ».

« Nous sommes venus au Maroc eu égard sa situation géographique et parce que nous estimons que c’est le bon moment. Nous pensons aussi que 2023 est l’année des voitures électriques au Maroc car de nombreux nouveaux modèles arriveront au cours de cette année et l’année prochaine », a ajouté Criado.

Avec la signature de ce partenariat et en s’associant au leader mondial des bornes de recharges, Vital Auto Parts contribue à la mise en place en amont d’une infrastructure nationale propice au lancement de ces nouvelles énergies dans le secteur de l’automobile au Maroc.

Un accord a déjà été conclu entre Vital Energy et la Centrale Automobile Chérifienne (importateur des marques Audi, Volkswagen, et Skoda), pour offrir une borne de recharge Wallbox à chaque nouvel acquéreur d’une voiture électrique Audi.

La marque aux anneaux et Vital Energy s’engagent ainsi à augmenter le nombre de stations de recharge au Maroc, en installant dès 2023 une cinquantaine de bornes de recharges Wallbox dans des lieux publics ou semi-publics.

Plusieurs golfs, dont Dar Essalam à Rabat et Casa Green Golf à Bouskoura, ont d’ores et déjà installé des bornes Wallbox, tandis que plusieurs autres lieux, dont plusieurs établissements hôteliers, suivront au courant de l’année 2023.

Fondée en 2022, Vital Energy est la division énergie de Vital Auto Parts, et filiale de Super Auto Distribution (concessionnaire Audi à Rabat). Vital Energy est une marque pionnière dans le développement d’une offre de solutions de charge intelligentes pour une mobilité plus durable et qui s’ancre dans la dynamique de son pays.

Fondée en 2015 et basée à Barcelone, Wallbox Chargers est une entreprise internationale cotée à la bourse de New-York. Wallbox Chargers crée des systèmes de recharge intelligents qui allient une technologie innovante à un design exceptionnel et gèrent la communication entre le véhicule, le réseau, le bâtiment et le chargeur.

L’entreprise propose un large éventail de solutions de recharge et de gestion de l’énergie dans plus de 100 pays dans le monde.