La filiale Afrique du Groupe OCP, « OCP Africa » a lancé, à Nasia, dans le Nord-Est du Ghana, son programme « Agribooster », un package de produits et services visant à améliorer le rendement des agriculteurs. Ce programme a pour objectif de développer les rendements des agriculteurs, de la fourniture d’intrants jusqu’à la mise en relation avec le marché, à savoir les industriels et les consommateurs, indique OCP Ghana dans un communiqué.

« Agribooster » vise également à contribuer à stimuler la production alimentaire dans le pays et à autonomiser plus de 70.000 petits exploitants produisant du maïs, du riz, du soja et des haricots, a indiqué Samuel Oduro-Asare, Country Manager à « OCP Ghana », cité par le communiqué. « Pour l’année 2019, ce programme vise à augmenter le rendement agricole de 20 à 40% des 70 000 agriculteurs concernés, dont 40% de femmes et 30% de jeunes », a fait savoir Oduro-Asare.

Le programme « Agribooster » a pour but de renforcer les liens commerciaux et de faire bénéficier les agriculteurs ghanéens de formations sur les bonnes pratiques agricoles, souligne le responsable, notant que dans le cadre de ce programme, des semences hybrides, des produits phytosanitaires et des engrais de haute qualité seront distribués aux agriculteurs.