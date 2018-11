Infomédiaire Maroc – La région Marrakech-Safi enregistre durant la campagne actuelle une production record d’olives estimée à 487.000 tonnes, soit environ 24 % de la production nationale, selon un rapport de la Direction régionale d’agriculture (DRA) au niveau de Marrakech-Safi.

Comparée à la production de 2008 (182.000 tonnes), l’augmentation réalisée s’élève à 167 %, indique le même rapport, précisant que cette performance est le couronnement du programme de développement de cette filière mis en place au niveau de la région depuis 2009 dans le cadre du Plan Marc Vert (PMV).

En effet, 55 projets ont été lancés depuis 2009, dont 30 projets pilier I et 25 projets d’agriculture solidaire pilier II, qui créent annuellement au niveau des exploitations 13 millions de journées de travail sans compter les emplois générés à l’aval et dans les services liés à la filière.

Ces projets ont boosté l’investissement au niveau de la filière pour atteindre 2,4 milliards de DH (MMDH), dont 1,4 MMDH à travers les projets pilier I et 1,03 MMDH dans le cadre des projets pilier II.

Le déploiement de ces projets a permis une extension de la superficie oléicole régionale de plus de 50.000 ha, soit 150 % de l’objectif tracé à l’horizon 2020. L’aval de la filière a bénéficié également d’importants investissements mobilisés dans le cadre du Plan Agricole Régional (PAR) à travers la mise en place d’une importante infrastructure de valorisation des olives (503 unités de trituration des olives et 23 conserveries).

Les impacts sont tangibles, cette filière connait une nette croissance pour se placer comme principale filière arboricole, au niveau régional, avec une superficie de 223.600 ha, soit 20 % de la superficie oléicole nationale.

La contribution de la région à la production nationale ne cesse de s’améliorer et sa part dans les exportations nationales est très importante (64% aux exportations nationales de conserves d’olives et 24% aux exportations de l’huile d’olive).

Ces acquis témoignent de l’attention particulière accordée à la filière oléicole dans le cadre du PMV.

L’intervention du Département de l’Agriculture s’opère selon une stratégie clairement définie visant l’intensification de la production, l’amélioration de la qualité et la recherche d’une meilleure efficience économique au niveau des différents maillons de la chaîne de valeur de cette filière.

Au niveau national, des efforts importants ont été déployés aussi bien à l’amont qu’à l’aval de la filière sans oublier l’organisation du secteur dans le cadre d’une interprofession (INTERPROLIVE).

Les résultats obtenus sont prometteurs et la tendance actuelle au niveau des différentes régions oléicoles laisse présager un dépassement de l’objectif de planter 1,2 million d’hectares d’oliviers à l’échelle nationale d’ici 2020.

Tous ces chiffres dénotent d’une dynamique remarquable du secteur oléicole qui prospère et se développe rapidement étant donné sa double vocation économique et sociale.

Par ailleurs, il y a lieu de signaler que la région Marrakech-Safi a le privilège d’organiser annuellement le Salon National de l’olivier à El Attaouia (Province de Kelaa des Sraghna).

Cette province concentre à elle seule une superficie d’olivier de 76.000 hectares et contribue à hauteur de 38 % à la production régionale. La commune territoriale d’El Attaouia constitue en fait l’équivalent d’une bourse d’olives convoitée par les principaux opérateurs de ce produit à l’échelle nationale.

Organisé sur une superficie de 3 ha dont 4.500 m2 couvertes, ce salon attire de plus en plus d’exposants (environ 80 dont des sociétés étrangères) et de visiteurs (plus de 10.000).

De par sa renommée, il joue un rôle important dans le développement et la promotion de la filière olivier aussi bien à l’échelle régionale que nationale.

La 5ème édition de ce salon, organisée du 28 novembre au 1er décembre 2018, connaîtra certainement un succès dépassant celui des éditions précédentes vu les perspectives très favorables de la production de la campagne en cours.

Rédaction Infomédiaire