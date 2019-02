Le Centre régional d’investissement de la région de Béni Mellal-Khénifra a validé l’année dernière six projets à l’agropole de la ville pour un investissement global de 23 millions de dirhams.

Dans une déclaration, le directeur du Centre régional d’investissement de la région de Béni Mellal-Khénifra, Noureddine Dermouche a indiqué que la validation desdits projets créateurs de pas moins de 100 emplois, s’inscrit dans le cadre de l’accord de partenariat conclu entre son centre et la société d’aménagement de l’agropole (SAPINO), portant sur la création d’un guichet unique destiné à accélérer le traitement des demandes d’autorisation et de mise en œuvre des projets au niveau de cette plateforme.

Énumérant un à un les projets, il a fait savoir qu’il s’agit de trois unités en cours de construction spécialisées dans le conditionnement et l’emballage des engrais, du café ainsi que la fabrication et la maintenance des engins agricoles. Outre, trois autres qui font encore l’objet d’études techniques et qui sont spécialisées dans le séchage et l’emballage des produits agricoles, le conditionnement de produits phytosanitaires pour les végétaux ainsi que la réparation et la maintenance des équipements destinés à l’irrigation.

Tout en assurant que les investisseurs sont de plus nombreux à présenter des projets, M. Dermouche a souligné que cet agropole est à même d’impulser une nouvelle dynamique socio-économique dans la région, à travers la valorisation des productions agricoles de la région, la promotion de l’investissement ainsi que la création d’emplois.

Basé dans la commune rurale d’Ouled M’Barek, à 5 km de la ville de Beni Mellal, cet agropole s’étend sur une superficie de 208 hectares, proposant des lots de terrains industriels d’une superficie allant de 900 à 11 000 m2.

L’agropole est l’un des grands projets structurants de la région Béni Mellal-Khénifra. Ce projet a pour objectif de contribuer à drainer des investissements dans les filières agricoles et agro-alimentaires qui dépassent déjà 3 milliards Dirhams. L’agropole qui sera réalisé pour un investissement de 926 millions Dirhams, dispose de six pôles intégrés dédiés à l’industrie, au commerce, à la commercialisation, à la logistique, aux services ainsi qu’un qualipôle qui sera réalisé par le ministre de tutelle sur 2,63 hectares pour un investissement de 72,1 millions Dirhams.

La région de Béni Mellal-Khénifra s’étend sur 2,8 millions d’hectares dont 960 000 de superficie agricole utile (dont 205.000 hectares en irrigué et 700.000 de parcours). La région dispose d’un cheptel de 4,5 millions de têtes dont 2,9 millions d’ovins, 900 000 caprins et 400.000 bovins. Sa contribution au niveau national est de 28 % pour la semence sélectionnée des céréales, 26 % pour la betterave à sucre, 19 % pour les agrumes, 15 % pour l’olivier, 12 % pour le pommier 14 % pour le lait et 15 % pour les viandes rouges. De même, la région se distingue dans la production nationale par des filières spécifiques comme le sésame (95 %), le grenadier (45 %) ou encore le piment Niora (85 %).

La région de Béni Mellal-Khénifra dispose donc de nombreux atouts lui permettant de représenter 6,5 % du PIB national. Grâce en premier lieu à l’agriculture qui constitue l’essentiel de l’activité économique de la région avec, en prime, des ressources hydriques importantes et un climat favorable. Un secteur à fort potentiel qui est en cours de reconversion dans le cadre du Plan Maroc Vert (PMV). Pour se faire, la région a mis en place un Plan Agricole Régional (PAR) qui vise à booster le développement des activités agricoles autour de trois axes principaux à savoir l’irrigation, la promotion du produit agricole et la valorisation des zones montagneuses.

IM