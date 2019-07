La secrétaire d’État chargée du Développement durable, Nezha El Ouafi a appelé, ce mercredi à Rabat, à la valorisation et à l’exploitation des peaux des moutons dans les industries du cuir, à l’occasion du lancement de la 3ème campagne de sensibilisation nationale pour la protection de l’environnement pendant Aid Al-Adha. El Ouafi a indiqué, dans une déclaration à la presse, que cette troisième édition placée sous le slogan « Aid Al Adha propre », est marquée par un accompagnement de l’opération de valorisation des peaux des moutons, vu qu’elle s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale du développement durable.

« Ce travail mené en collaboration notamment avec les ministères de l’Intérieur et de l’Industrie, la Fédération Marocaine des Industries du Cuir (FEDIC) et la société civile a pour ambition d’organiser tout le système en la matière et la filière du cuir particulièrement », a-t-elle expliqué. « Le Maroc importe près de 70 millions de dirhams et donc on perd environ 7 milliards de centimes annuellement, ainsi que plus de 5 100 postes de travail », a-t-elle regretté, citant une étude effectuée par le gouvernement sur la valorisation des cuirs à l’occasion d’Aid Al-Adha.