La Société de Développement local Casablanca Baia a fait part de sa mobilisation pour une fête de sacrifice propre, à travers la mise en place d’un dispositif spécial à cette occasion. Plus de 5.500 agents et environ 400 engins toutes prestations confondues, seront mobilisés et déployés sur le terrain, indique la société dans un communiqué.

Les actions de sensibilisation seront pour leur part, digitalisées, en raison de la pandémie du COVID-19, vu que Aid Al Adha est marque par une grande quantité de déchets et d’ordures ménagères jetés partout dans les coins des rues et des villes, ajoute-t’on. En effet, le jour de l’Aid, la quantité des déchets peut augmenter considérablement par rapport au tonnage moyen quotidien durant l’année.

Elle peut atteindre jusqu’à 400% du tonnage normal durant le 2e jour de l’Aid. Ainsi, pour gérer cette augmentation des déchets, la collecte et le nettoiement au niveau de la métropole, un dispositif spécial sera mis en place par Casablanca Baia, en collaboration avec les deux délégataires Averda et Derichebourg.

Ce plan s’étale sur 3 jours, à savoir la veille de l’Aid, le jour de l’Aid et le jour qui suit. Par ailleurs, un plan d’action sur terrain ainsi qu’un plan de sensibilisation seront lancés à cette occasion.