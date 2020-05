L’Association des ingénieurs de l’Ecole Mohammedia (AIEM) tient, depuis fin avril dernier, un cycle de conférences sous forme de “webinaires” visant à mener la réflexion autour de la thématique “Le Maroc pendant et post Covid-19”.



A travers ce cycle, l’AIEM invite plusieurs personnalités du monde scientifique, économique et social afin d’apporter de la lumière et enrichir la réflexion sur l’influence que peut avoir la pandémie Covid-19 sur l’industrie, l’éducation, l’entrepreneuriat, le développement numérique et les stratégies potentielles pour y faire face, indique un communiqué de l’Association.



Ces conférence s’articulent, entre autres, autour de l’enseignement à distance (Nouvelle alternative ou simple tendance sociétale, 17 mai), à l’emploi, aux compétences et au leadership dans l’après crise (19 mai), les enjeux et les perspectives de la recherche-développement (20 et 21 mai) et l’impact du boom numérique sur l’économie nationale (22 mai).



Le cycle de “webinaires” est conduit par le bureau régional de Casablanca et d’autres structures de l’Association, à savoir AIEM Think-Tnak, Club Entrepreneur et Club Développement Durable.



Cette action s’insère dans le cadre des initiatives lancées par l’AIEM et qui ont démarré par une opération de collecte des contributions des Emistes en faveur du Fonds spécial de gestion de la pandémie du nouveau coronavirus, rappelle le communiqué.



Fondée en 1964 par les ingénieurs de la première promotion de la prestigieuse école d’ingénierie, l’AIEM constitue, aujourd’hui, le plus grand groupement d’ingénieurs au Maroc avec plus de 10.500 membres