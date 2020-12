Le leader du transport aérien à bas coût dans la région, Air Arabia Maroc, a inauguré, lundi, une nouvelle liaison intérieure reliant Casablanca à Guelmim.

Lancée en collaboration avec la région Guelmim-Oued Noun, cette ligne devrait contribuer à la promotion touristique et au développement socio-économique de cette région.

Ce premier vol s’est déroulé dans le strict respect des mesures de protection contre la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), dont l’obligation du port de masque, l’utilisation du gel hydroalcoolique et la distanciation sociale.

“Nous sommes ravis de participer à l’inauguration de cette nouvelle ligne. Le voyage s’est très bien passé”, a dit, dans une déclaration à la presse, Fatima, une passagère de ce vol.

Elle a, dans ce sens, fait part de son souhait que cette dynamique concerne l’ensemble des provinces du Sud. Et de poursuivre: “Nous remercions Air Arabia et nous espérons qu’elle lancera d’autres lignes pour relier Rabat à Tan-Tan”.

Vendredi dernier, Air Arabia Maroc a annoncé le lancement en ce mois de décembre de trois nouvelles routes au départ de l’aéroport international Mohammed V de Casablanca. Il s’agit des lignes Casablanca-Malaga qui a été lancé depuis le 14 décembre, Casablanca-Rennes (18 décembre) et Casablanca-Guelmim.

Ces vols inauguraux ont été célébrés avec leurs premiers passagers qui peuvent désormais se déplacer en toute facilité vers chacune de ces trois villes.

En plus de Malaga, Rennes et Guelmim, les clients de la compagnie peuvent depuis Casablanca rejoindre Barcelone, Bâle-Mulhouse, Bologne, Bruxelles, Catane, Istanbul, Lyon, Milan-Bergame, Montpellier, Naples, Pise, Toulouse, Turin-Cuneo et Venise.

Basé à Casablanca, Air Arabia Maroc, membre du groupe Air Arabia, est le premier transporteur à bas coût (LCC) du Maroc. La compagnie aérienne a été lancée en avril 2009 et se concentre sur une offre qui allie confort, fiabilité et un excellent rapport qualité-prix.