En cette période de mobilisation nationale de lutte contre la pandémie du Covid-19, le Directeur Général de l’ONEE, Abderrahim EL HAFIDI, a effectué le mardi 19 mai 2020 une visite de chantier à Al Hoceima à l’occasion de l’achèvement avec succès des essais de mise en service du projet de dessalement d’eau de mer visant le renforcement de l’alimentation en eau potable de la ville d’Al Hoceima et les localités avoisinantes par un débit supplémentaire de 17.280 m3/j.



Ce grand projet s’inscrit dans la vision du Roi Mohammed VI pour renforcer et sécuriser l’accès à l’eau potable au niveau du Royaume et rentre dans le cadre du programme national pour l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation 2020-2027.