Infomediaire Maroc – BMCE Bank of Africa s’est vu attribuer le Prix ‘‘African Banker of the year’’.

Ce Prix a été remis à Mohammed Agoumi, DG en charge de l’international à BMCE Bank of Africa, par décerné par Khalifa Said Salim Al-Abri, Secrétaire Général Adjoint pour l’économie et le développement des Affaires dans le Golf, et ce lors du forum des décideurs arabo-africains du Golfe, organisé à Marrakech par l’agence émiratie ‘‘Elite MAF Events & Exhibitions’’ en partenariat avec l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE).

Ce Forum a réuni des opérateurs économiques des pays du Golfe et du continent africain, ainsi que des officiels et des décideurs de 1er plan.

