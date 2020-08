Prenant en considération le nombre croissant des contaminations au nouveau coronavirus (Covid-19) et des décès enregistrés ces derniers jours, et pour préserver la santé et l’intégrité des citoyennes et citoyens, le gouvernement a décidé l’application, à partir de ce mercredi 05 août 2020 à 20h, d’une série de mesures préventives au niveau des préfectures de Tanger-Assilah et de Fès.

Dans un communiqué, le gouvernement explique que ces mesures seront appliquées selon les critères suivants : 1. Au niveau des villes de Tanger et Fès :

– Obligation de disposer d’une autorisation exceptionnelle pour se déplacer de et vers Tanger et Fès

– Interdiction de tous les rassemblements

– Fermeture à 22h des commerces de proximité, des grandes surfaces et des cafés

– Fermeture des restaurants à 23h

– Fermeture des plages et des parcs publics

– Fermeture des salles de jeux, des salles de sport et des terrains de proximité

– Réduction de la capacité du transport public à 50 pc

2. Mesures décidées au niveau des quartiers résidentiels où s’est propagée la pandémie dans les villes de Tanger et Fès :

– Fermeture des accès menant à ces quartiers par des barrages de sécurité

– Les déplacements de et vers les quartiers concernés par la fermeture seront conditionnés à des autorisations spéciales de déplacement délivrées par les autorités locales

– Fermeture à 20h des commerces de proximité, des grandes surfaces, des cafés et des restaurants

– Fermeture des souks de proximité à 16h

– Fermeture des hammams et des salons de beauté

Dans son communiqué, le gouvernement, tout en exhortant les citoyennes et citoyens au respect strict des différentes mesures préventives annoncées et à l’adhésion, avec engagement et en toute responsabilité, aux efforts nationaux visant à endiguer la propagation du nouveau coronavirus, insiste qu’il sera procédé à l’activation des procédures de surveillance rigoureuse à l’encontre de tout individu ayant enfreint les règlements en vigueur, notamment le port obligatoire du masque de protection et le respect de la distanciation physique dans les lieux publics.