Le club égyptien d’Al Ahly a remporté la Ligue des Champions d’Afrique de football, en s’imposant en finale devant son rival du Zamalek sur le score de 2 buts à 1, vendredi soir au Caire. Al Ahly a ouvert la marque dès la 5è minute grâce à Amr El Soleya, avant que Shikabala n’égalise pour le Zamalek (31è). A quatre minutes de la fin du temps réglementaire, Afsha offre la victoire à Al Ahly qui s’adjuge ainsi sa 9è couronne continentale.



C’est pour la première fois de l’histoire de la Ligue des champions africaine que deux clubs d’un même pays et d’une même ville se rencontrent en finale. Le dernier titre des Diables Rouges d’Al Ahly dans cette compétition remonte à 2013. Ils ont disputé et perdu les finales 2017 et 2018. Vainqueurs à cinq reprises, le Zamalek court après la couronne africaine depuis 2002. En 2016, il s’est incliné en finale devant les Sud-africains de Mamelodi Sundowns.