Le Parlement européen a adopté, mercredi en plénière, l’extension de l’accord aérien entre le Maroc et l’Union européenne à la Bulgarie et à la Roumanie. Avec cette adoption à une écrasante majorité (623 pour sur 688 votants) tous les Etats membres de l’UE sont désormais partie de cet accord.

Aucune modification n’a été apportée au contenu de l’accord, mais des adaptations techniques et linguistiques qui résultent de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne y ont été introduites.

L’accord aérien unissant le Maroc et l’UE vise tant l’ouverture des marchés que le rapprochement des législations des deux parties en matière d’aviation. Il contient également des dispositions en termes d’investissements bilatéraux de part et d’autre. Le Maroc, rappelle-t-on, a été le premier pays non européen à signer cet accord aérien avec l’UE.