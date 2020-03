Dans une déclaration à l’issue de la deuxième réunion du Comité de veille économique (CVE), le ministre de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun, a fait savoir que des mesures ont été convenues à cette occasion et concernent à la fois le volet social pour le personnel en arrêt d’activité, les entreprises les plus touchées par la crise ainsi que la fiscalité.

En ce qui concerne les salariés, qui sont affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), ils bénéficieront d’une indemnité forfaitaire mensuelle de 2 000 dirhams net, des allocations familiales et des prestations de l’Assurance maladie obligatoire (AMO), a-t-il relevé, ajoutant que cet appui sera apporté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Coronavirus.

Ces salariés pourront également bénéficier du report du remboursement des échéances des crédits bancaires, à savoir le crédit à la consommation et le crédit acquéreur, jusqu’au 30 juin prochain, a-t-il précisé