Un communiqué conjoint des ministères de l’Intérieur et de la Santé annonce que les autorités publiques ont décidé de mettre en œuvre le plan d’assouplissement des mesures de confinement sanitaire selon la situation épidémiologique de chaque province ou préfecture de manière progressive à partir du 11 juin.

Ainsi, les différentes provinces et préfectures ont été réparties en deux zones d’allègement en fonction de critères fixées par les autorités sanitaires. Cette répartition sera revue à un rythme hebdomadaire.

La première phase du déconfinement démarre le 11 juin. Elle comprend les mesures suivantes :

1- Reprise des activités économique à l’échelle nationale (quelle que soit la zone d’allègement) :

– Industries

– Commerces

– Artisanat

– Activités de proximité et les petits métiers

– Commerce de proximité

– Professions libérales et assimilées

– Souks hebdomadaires

Les activités suivantes sont exclues : cafés et restaurants pour le service sur place, hammams, salles de cinéma, théâtres…

2- Allègement des restrictions pour la zone n°1 :

– Déplacements non soumis à la présentation de l’autorisation exceptionnelle de circulation dans le territoire de la province ou la préfecture

– Reprise des transports en commun urbains avec un taux d’exploitation de la capacité de 50% maximum

– Circulation dans le territoire de la région d’habitation non soumis à la présentation d’autorisation (la présentation d’une CIN suffira)

– Réouverture des salons de coiffure et de beauté, avec un taux d’exploitation de la capacité de 50% maximum

– Réouverture des espaces publics à ciel ouvert (jardins…)

– Reprise des activités sportives individuelles en plein air (marche, vélo…)

Toutes les autres restrictions restent en vigueur (interdiction des rassemblements et réunions, célébrations, mariages…)

3 – Allègement des restrictions pour la zone n°2 :

– Les déplacements nécessitent la présentation de l’autorisation exceptionnelle de circuler

– Fermeture des commerces à 20h

– Reprise des transports en commun urbains avec un taux d’exploitation de la capacité de 50% maximum

Toutes les autres restrictions restent en vigueur.

Le passage progressif d’une phase à une autre du déconfinement obéira à une évaluation préalable des mesures nécessaires et des conditions devant être assurées dans chaque province et préfecture de la part des comités de veille et de suivi présidés par les walis et gouverneurs et composés des représentants du ministère de la santé et des autres départements déconcentrés.

La première répartition des provinces et préfectures par zone d’allègement des restrictions se présente comme suit :

1- Zone d’allègement numéro 1

– Tout l’Oriental

– Toute la région Béni Mellal-Khénifra

– Toute la région Drâa-Tafilalet

– Toute la région Souss-Massa

– Toute la région Guelmim-Oued Noun

– Toute la région Laâyoune-Sakia El Hamra

– Toute la région Dakhla-Oued Eddahab

– M’diq-Fnideq

– Tétouan

– Fahs-Anjra

– Al Hoceima

– Chefchaouen

– Ouezzane

– Meknès

– Ifrane

– Moulay Yakoub

– Sefrou

– Boulemane

– Taounate

– Taza

– Khémisset

– Sidi Kacem

– Sidi Slimane

– Settat

– Sidi Bennour

– Chichaoua

– El Haouz

– Kelaat Sraghna

– Essaouira

-Rhamna

– Safi

– Youssoufia

2- La zone d’allègement n°2 :

– Tanger-Assilah

– Larache

– Fès

– El Hajeb

– Rabat

– Salé

– Skhirat-Témara

– Kénitra

– Casablanca

– Mohammédia

– El Jadida

– Nouaceur

– Médiouna

– Ben Slimane

– Berrechid

– Marrakech