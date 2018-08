Infomediaire Maroc – Le Roi Mohammed VI, a reçu, lundi au Palais royal à Rabat, Mohamed Benchaaboun que le Souverain a nommé ministre de l’Economie et des Finances, indique un communiqué du Cabinet royal, dont voici la traduction.

“Conformément aux dispositions de l’article 47 de la constitution, et sur proposition du Chef du gouvernement, SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a reçu ce lundi au Palais royal à Rabat M. Mohamed Benchaaboun que le Souverain a nommé ministre de l’Economie et des Finances.

Lors de cette audience M. Mohamed Benchaaboun a prêté serment devant Sa Majesté le Roi.

D’autre part, SM le Roi, que Dieu Le préserve, a bien voulu donner son approbation à la proposition du Chef du gouvernement portant sur la suppression du secrétariat d’Etat chargé de l’Eau auprès du ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau et le transfert et l’intégration de toutes ses attributions au sein des structures et prérogatives de ce ministère tout en oeuvrant à la révision de son organigramme.

Cette décision vise l’amélioration de la gouvernance des chantiers et projets relatifs à l’eau, et de leur efficacité et efficience et le renforcement de la cohérence et la complémentarité entre les différents services et établissements concernés par l’eau relevant de ce ministère, en harmonie avec l’intérêt particulier que Sa Majesté le Roi accorde à ce secteur.

Cette audience s’est déroulée en présence du Chef du gouvernement”.

IM