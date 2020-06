L’Office national des aéroports (ONDA) a mis en place un plan de reprise de l’activité des aéroports du Maroc, pour garantir un accueil sécurisé et rassurant pour les passagers aériens.

Ce plan de reprise, qui intervient suite à la crise sanitaire induite par Covid-19, est basé sur la gestion des risques. Il a pour priorité absolue de protéger les passagers, le personnel et tout usager des aéroports, de restaurer la confiance de chacun et d’accompagner la reprise dans les meilleures conditions.

Ainsi, l’expérience passager intègre désormais une nouvelle dimension, celle d’assurer un accueil sain et rassurant et un parcours “healthy” dans les aéroports et ce, à travers un dispositif réadaptant les processus et les process de gestion aéroportuaire.

En matière d’exploitation aéroportuaire et gestion des flux, ce dispositif porte sur l’adaptation des procédures d’exploitation aux contraintes liées à la gestion de la situation pandémique pour préserver la sécurité des voyageurs et la coordination avec les partenaires de l’aéroport pour renforcer l’effectif en charge des contrôles en vigueur (frontalier, inspection filtrage, douanier …), afin de permettre l’application de la distanciation sociale et d’éviter ainsi les situations de saturation des espaces de contrôle.

Il s’agit également de la mise en place de séparations physiques ou de plaques en plexiglas aux endroits fixes, où existe une interaction humaine avec les passagers tels comptoirs d’enregistrement, comptoirs d’information, salles d’embarquement et postes aux frontières (Départ et Arrivée) ainsi que de l’obligation de port des gants pour certaines catégories de personnel en interaction avec les passagers et la restriction de l’accès à l’aéroport aux seuls employés et passagers.

Les aéroports vont adopter des mesures strictes pour le maintien de la distanciation sociale au niveau de tous les espaces d’accueil des passagers, en adoptant la file d’attente linéaire à sens unique et distanciée (accès aux aérogares, comptoirs d’enregistrement, postes douane, postes inspection filtrage, contrôle aux frontières, portes d’embarquement, et passerelles télescopiques).

L’Office prévoit, dans ce sens, l’embarquement des passagers à pied, autant que possible, de et vers l’avion, au lieu d’utiliser les bus, sauf en cas de nécessité, pour respecter les mesures de distanciation sociale en vigueur, l’utilisation des escaliers au lieu des ascenseurs, sauf en cas de nécessité et la Fermeture de tous les espaces de réunion des passagers (espaces fumeurs et aires de jeux pour enfants).

Des mesures de distanciation sociale sont appliquées au niveau de toutes les zones d’attente de l’aéroport à travers le marquage au sol et la condamnation de deux sièges sur le banc et espacement des sièges, et des distributeurs de gel désinfectant sont installés dans les différents points de l’aéroport dans le cadre de ce dispositif qui oblige les restaurants et les cafés qui proposent des repas à emporter à respecter la distance entre les tables et à équiper leurs espaces par des distributeurs de solutions hydroalcooliques.

Sur le plan de sensibilisation et d’information, les aéroports procéderont la diffusion de messages de sensibilisation sur le respect des consignes de distanciation sociale et des gestes barrières par le biais d’annonces sonores, d’écrans d’affichage et de panneaux d’information. Des stickers de signalisation sont marqués au sol tout au long du parcours du passager pour organiser les files d’attente et assurer la fluidité dans les différentes zones de l’aéroport.

Pour ce qui est des opérations de nettoyage et de désinfection, le plan de reprise porte sur le renforcement des opérations de nettoyage des installations aéroportuaires, la désinfection intensive des installations aéroportuaires, l’amélioration du système de purification de l’air, tout en désinfectant et en nettoyant les équipements de ventilation, la désinfection des bagages à l’aide du pulvérisateur virucide aux points d’accès des passagers, d’enregistrement et de livraison des bagages et la vente par certains commerces situés dans les aéroports de masques stériles et de gels désinfectants en quantité suffisante.

Au niveau d’alerte épidémique, l’ONDA prévoit la mesure de la température corporelle des passagers avec des caméras thermiques installées au niveau des espaces Arrivées, tandis que de nouvelles caméras sont installées dans les différentes zones des aéroports (zones de débarquement international, national et transit), permettant ainsi une surveillance proactive d’éventuels cas suspects.

L’Office a mis en place des circuits dédiés pour l’évacuation des cas suspects, aménagé des points d’isolement sanitaire pour les cas suspects, au départ ou à l’arrivée, en coordination avec le Ministère de la Santé et installé des circuits dédiés pour les vols avec des cas suspects.

Dès le début de la crise sanitaire, l’ONDA a enclenché un plan de continuité d’activité des aéroports qui s’est traduit par le déploiement de dispositifs adaptés et le maintien sur les sites aéroportuaires des activités indispensables à leur exploitation eu égard aux divers vols de rapatriement et au fret aérien.

En attendant le retour des voyageurs, l’ONDA a mis en place ce dispositif dans les aéroports pour garantir un accueil sécurisé et rassurant pour les passagers aériens.

L’ONDA reste mobilisé pour restaurer la confiance dans la chaîne des valeurs et des services liés au secteur du transport aérien, en proposant une expérience de voyage saine et confortable dans le respect des directives des autorités sanitaires de notre pays.

Ce dispositif mis en place par l’ONDA sera amené à évoluer au regard de la situation sanitaire dans notre pays et de la reprise du trafic aérien.

Afin de tenir informés les voyageurs, l’ONDA met en place une page spéciale sur son site internet qui fournit toutes les informations sur les conditions d’accueil et par la suite, sur l’évolution du programme des vols et les commerces et services disponibles pendant la phase de reprise du trafic.