Infomédiaire Maroc – Le bureau du Lloyd’s à Casablanca Finance City (CFC) a été officiellement inauguré aujourd’hui en présence de Salah El-Kadiri, son Représentant Général.

Le spécialiste mondial de l’assurance et de la réassurance va offrir, depuis son nouveau bureau marocain, des solutions sur mesure d’assurances des risques dans le nord de l’Afrique.

A l’occasion de cette inauguration, Inga Beale, Directrice Générale du Lloyd’s, a déclaré :

« Nous sommes ravis d’ouvrir notre bureau au Maroc aujourd’hui car nous pensons que le développement en Afrique est le prochain enjeu pour l’assurance. Au Lloyd’s, nous sommes déterminés à jouer un rôle essentiel dans le soutien de la croissance économique et le développement des marchés de l’assurance en Afrique. Pour y parvenir, nous améliorerons l’accès au marché du Lloyd’s et soutiendrons le renforcement des capacités sur l’ensemble du continent. Ce renforcement sera essentiel pour créer un développement durable et renforcer la résilience dans le futur. »

« L’ouverture de notre bureau au Maroc est une étape majeure dans cette aventure mutuellement bénéfique », a-t-elle ajouté.

Sous la licence CFC, les agents de gestion (managing agents) du Lloyd’s pourront désigner des mandataires (coverholders) et des sociétés de services établies dans le CFC, afin de souscrire des opérations de réassurance marocaines et régionales en leur nom.

Le Lloyd’s sera en mesure de fournir des solutions d’assurance des risques spécialisées, pour une gamme de risques incluant les risques maritimes, aériens et autres risques marocains pour lesquels il n’existe pas de solutions locales, ainsi que pour la réassurance des risques marocains et non-marocains (lorsque celle-ci est autorisée dans la juridiction correspondante).

Le Représentant Général, Salah El-Kadiri, a déclaré :

« Je suis ravi de représenter le Lloyd’s dans son engagement à soutenir le développement des marchés de l’assurance en Afrique. Les solutions de couverture de risque innovantes et flexibles du Lloyd’s seront essentielles afin de saisir les occasions de renforcer la résilience et de soutenir la croissance, avec une population grandissante et des infrastructures et commerces en pleine expansion à travers l’Afrique. »

Amit Khilosia, directeur régional pour l’Afrique, déclaré :

« Le Lloyd’s est honoré de s’associer au CFC, qui s’établit rapidement comme un centre stratégique pour la réassurance régionale. En tant que membre de la communauté florissante du CFC, le Lloyd’s est impatient d’apporter les solutions d’assurance innovantes dont le marché local a besoin pour développer et étendre ses activités dans les années à venir. »

Saïd Ibrahimi, Directeur Général du Casablanca Finance City, a déclaré :

« L’implantation du Lloyd’s à Casablanca va indéniablement apporter plus de force et de crédibilité aux marchés de l’assurance et de nouvelles solutions à notre région, générant d’immenses opportunités. Le Lloyd’s à Casablanca aidera au développement de l’écosystème du CFC et à élargir les perspectives du développement en Afrique. »

Rédaction Infomédiaire