Infomédiaire Maroc – Une deuxième table ronde au sujet du différend régional sur le Sahara marocain aura lieu au premier trimestre de 2019, a annoncé un communiqué de l’Envoyé personnel du secrétaire général de l’Onu sur le Sahara Horst Koehler rendu public ce jeudi soir à Genève.

« Les délégations ont convenu que l’Envoyé personnel les inviterait à une deuxième table ronde au premier trimestre de 2019 », indique le communiqué lu par Koehler devant la presse.

La même source rappelle que sur invitation de Koehler, des délégations du Maroc, de l’Algérie, du polisario et de la Mauritanie ont participé à une première table ronde les 5 et 6 décembre à Genève, conformément à la résolution 2440 du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Les délégations, précise le communiqué, «ont fait état des récents développements, abordé les questions régionales et discuté des prochaines étapes dans le processus politique pour le Sahara».

«Toutes les délégations ont reconnu que la coopération et l’intégration régionale, plutôt que la confrontation, étaient les meilleurs moyens de relever les nombreux et importants défis auxquels la région est confrontée », relève le communiqué, notant que «toutes les discussions se sont déroulées dans une atmosphère d’engagement sérieux, de franchise et de respect mutuel».

Cette première table ronde a eu lieu, mercredi et jeudi au Palais des Nations à Genève, avec la participation d’une délégation marocaine conduite par Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

La délégation marocaine à cette table ronde comprenait Omar Hilale, représentant permanent du Royaume auprès des Nations Unies à New York, Sidi Hamdi Ould Errachid, président de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, Ynja Khattat, président de la région Dakhla-Oued Eddahab et Fatima Adli, acteur associatif et membre du Conseil municipal de Smara.

