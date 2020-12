Des chutes de neige abondantes, des baisses des températures et de fortes rafales de vent sont attendues du vendredi au dimanche, annonce ce jeudi la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un bulletin météorologique spécial.

Ainsi, des chutes de neige (20 à 40 cm en 24 heures) sont prévues du vendredi au samedi dans les provinces d’Al Haouz, Al Hoceima, Azilal, Beni Mellal, Boulemane, Chichaoua, El Hajeb, Figuig, Guercif, Ifrane, Jerada, Khenifra, Midelt, Ouarzazate, Sefrou, Oujda, Taourirt, Taza et Tinghir, a précisé la DGM dans une alerte de niveau orange.

Par ailleurs, un temps froid, dont la température varie entre -08/-03° et 01/06°C, est prévu du vendredi au dimanche dans les provinces d’Al Haouz, Azilal, Midelt, Beni Mellal, Boulemane et Tinghir, a indiqué la DGM, ajoutant que la température va varier entre -02/02 et 03/08°C dans les provinces d’Al Hoceima, Chichaoua, El Hajeb, Figuig, Guercif, Ifrane, Jerada, Khenifra, Ouarzazate, Sefrou, Taourirt et Taza.

En outre, de fortes rafales de vent (75 à 85km/h) sont prévues vendredi dans les provinces d’Al Hoceima, Boulemane, Chefchaouen, Fahs-Anjra, Guercif, Ifrane, Larache, Mdiq-Fnideq, Midelt, Oujda-Angad, Sefrou, Tanger-Assilah, Taounate, Taourirt, Taza et Tétouan, selon la même source.

De fortes rafales intéresseront également, samedi, les provinces d’Al Haouz, Al Hoceima, Azilal, Berkane, Chtouka- Ait Baha, Driouch, Figuig, Guelmim, Guercif, Midelt, Nador, Ouarzazate, Oujda-Angad, Sidi Ifni, Taroudant, Taza et Tiznit, conclut le bulletin.