Infimediaire Maroc – Le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Salaheddine Mezouar, a été désigné président du Conseil consultatif de la Semaine Méditerranéenne des Leaders Economiques (MedaWeek), dont la 12ème édition s’est ouverte mercredi à Barcelone en présence de nombreux acteurs économiques, chefs d’entreprises et décideurs de la Méditerranée.

Le Conseil consultatif de la MedaWeek, présidé par Mezouar pour un mandat de quatre ans, regroupe plusieurs personnalités politiques et économiques, dont d’anciens chefs de gouvernements, ministres et hauts fonctionnaires d’Europe et de certains pays méditerranéens, ainsi que des représentants de plus de 35 instances et institutions européennes.

Le Conseil est un organe consultatif dont la mission est de fournir un soutien et des conseils aux organisateurs de la MedaWeek dans divers domaines. Il tiendra des réunions annuelles pour débattre de différentes idées et proposions visant à développer l’action de ce forum.

Rédaction Infomediaire