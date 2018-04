Infomédiaire Sport – Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita a annoncé, dimanche, que le 29ème sommet arabe tenu dans la ville saoudienne de Dhahran a affirmé son soutien, à l’unanimité, à la candidature du Maroc à l’organisation de la Coupe du monde 2026 de football.

Dans une déclaration à l’issue des travaux du Sommet arabe, Bourita a indiqué que « le sommet a affirmé, à l’unanimité, son soutien à la candidature du Royaume du Maroc à l’organisation du Mondial 2026 et appelé tous les Etats à apporter un soutien total et un appui sans faille à cette candidature ».

Pour rappel, le 29ème sommet arabe s’est tenu ce dimanche à Dhahran avec la participation du Prince Moulay Rachid qui a représenté le Roi Mohammed VI à ce sommet qui a connu la participation de plusieurs Rois, Princes, chefs d’Etat et de gouvernement et représentants des Etats arabes, outre les représentants et les responsables de différentes organisations internationales et régionales.

IS