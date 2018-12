Infomédiaire Sport – Le Croate Luka Modric a remporté le Ballon d’Or 2018, mettant ainsi fin à une décennie de règne sans partage de l’Argentin Lionel Messi et du Portugais Cristiano Ronaldo.

« La clé du succès ? Difficile à dire, le travail, la persévérance dans les moments difficiles. J’aime dire cette phrase: +le meilleur n’est jamais facile+ », s’est réjouit le lauréat, ému d’avoir été désigné par 180 journalistes du monde entier.

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, qui se partageaient le titre suprême de meilleur joueur de l’année depuis 2008, n’ont pas été sacrés, se classant respectivement 2e et 5e, alors que les 3è et 4è positions sont revenues aux champions du monde français Antoine Griezmann et Kylian Mbappé.

Après avoir été déjà sacré meilleur joueur du Mondial-2018, meilleur joueur UEFA, meilleur joueur Fifa, Modric, 33 ans, a réussi cet exploit en recueillant la majorité des suffrages des 180 journalistes du monde entier ayant participé au scrutin organisé par l’hebdomadaire France Football, créateur de ce prestigieux prix.

C’est le point d’orgue d’une année exceptionnelle où ce meneur de jeu a raflé sa 3e Ligue des champions de suite avec le Real Madrid et mené la Croatie à la première finale de Coupe du monde de son histoire.

Remporter la Coupe du monde n’a pas suffi aux prétendants français Antoine Griezmann, Raphaël Varane, ou Kylian Mbappé, pour décrocher le Ballon d’Or. Griezmann s’est contenté de la 3e place, comme en 2016 tandis que Varane, seul joueur ayant remporté la Ligue des champions et la Coupe du monde en 2018, a terminé à la 7e place.

Mbappé peut quant même se consoler du Trophée Raymond Kopa, qui récompense le meilleur joueur du monde âgé de moins de 21 ans.

L’attaquant du PSG a été élu après vote des 33 lauréats du Ballon d’Or vivants, parmi lesquels Franz Beckenbauer, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Marco Van Basten, ou encore Zinédine Zidane.

Côté dames, le Ballon d’Or 2018 a été décerné à la Norvégienne Ada Hegerberg, attaquante-star de Lyon.