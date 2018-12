Infomédiaire Maroc – Le groupe hôtelier, Radisson Hospitality AB a annoncé la signature et l’arrivée imminente de son premier hôtel Radisson Blu à Casablanca.

« Nous sommes ravis de développer notre présence au Maroc, avec ce premier hôtel dans la ville cosmopolite de Casablanca, qui est aussi notre deuxième hôtel au Maroc », affirme Ramsay Rankoussi, Vice President, Development, Middle East and North Africa de Radisson Hotel Group, cité dans un communiqué.

« Le Radisson Blu Hotel, Casablanca, sera situé dans l’une des zones les plus animées et dynamiques du centre-ville de Casablanca, à proximité immédiate du quartier des affaires et du quartier Art déco. La zone est également à deux pas du cadre enchanteur de la médina (vieille ville), de la marina de Casablanca et de la mosquée Hassan II, deuxième plus grande mosquée au monde. L’ouverture de l’hôtel est prévue avant l’été 2019 », précise le groupe dans son communiqué.

L’architecture intérieure de l’hôtel a été réalisée par l’architecte de renom Jaime Bernstein, traduisant une identité unique pour l’hôtel grâce à la qualité des textures et matériaux utilisés. Inspiré par son emplacement Art déco, l’hôtel reflètera ce design élégant au travers de ses 120 chambres, combinant chambres standards et suites. L’hôtel comprendra un restaurant, un roof-top bar, un lounge-bar ainsi que des équipements de loisirs incluant un spa, une salle de sport et un salon de beauté. Il proposera également plus de 450 m² d’espace dédié pour les séminaires afin de répondre à la demande grandissante de la clientèle affaires.

Avec ce nouvel établissement, le portefeuille africain du groupe s’élève désormais à 90 hôtels, et plus de 18 000 chambres en opération et en développement.