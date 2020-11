Les membres de la Fédération Nationale de l’Electricité, l’Electronique et les Energies Renouvelable FENELEC, réunis en Assemblées Générales Ordinaire, Extraordinaire et Elective les 12 et 13 novembre

2020, ont élu pour un mandat de 3 ans EL HARTI Ali et ALAMI MARROUNI Youness, respectivement en qualité de Président et Vice‐président général de la FENELEC.

Cette élection a connu une participation virtuelle remarquable des professionnels des trois secteurs représentés par la fédération dans ces circonstances difficiles marquées par la pandémie du Covid 19.

L’élection du binôme EL HARTI Ali, Président Directeur Général du Groupe CENTRELEC et ALAMI MARROUNI Youness, Directeur Général de la société PROMODEL groupe SCHIELE MAROC, à la tête de la FENELEC est intervenue suite à la tenue de l’Assemblées Générales Ordinaire et Elective à distance le 12 novembre 2020 et du processus de vote le lendemain 13 novembre 2020 en présentiel.

« Faire de FENELEC une fédération encore plus forte et représentative», tel est le crédo du tandem élu à la tête de la FENELEC, qui a fait appel à toutes les bonnes volontés de la Fédération de s’adjoindre à lui pour relever les challenges des trois secteurs de la FENELEC.

Antérieurement aux élections, le tandem candidat a tenu des meetings virtuels avec les membres des 5 associations internes de la Fédération. Les professionnels ont appelé à une meilleure prise en considération des problèmes de la préférence nationale, de la compétitivité, de l’amélioration du climat des affaires et de la promotion sur le plan international.