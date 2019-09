Le nombre total des élèves, étudiants et stagiaires inscrits au titre de l’année scolaire 2019-2020 a atteint 9,898 millions, a indiqué le ministre l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saïd Amzazi.

Cet effectif est réparti entre 8,208 millions d’élèves, dont 86% de l’enseignement public, et plus de 680 000 stagiaires de la formation professionnelle, dont 311 000 nouveaux stagiaires avec un taux de croissance de 5,3%, et environ 1 10 million d’étudiants, dont 49% sont des filles, a précisé Amzazi lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation des nouveautés de la rentrée scolaire, universitaire et de la formation professionnelle 2019-2020.

Le ministre a en outre souligné que le nombre total des étudiants a connu une croissance de 5,1% par rapport à l’année précédente, tandis que le nombre total des nouveaux étudiants a atteint 282 000 pour cette année avec un taux de croissance de 10,5% par rapport à l’année précédente.