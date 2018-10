Infomédiaire Maroc – Après l’ouverture de l’Adagio Londres Brentford la semaine dernière, et de ses 100 chambres, la société Adagio, joint-venture d’AccorHotels et Pierre & Vacances, a annoncé la signature d’un nouvel établissement pour la première fois au Maghreb.

Et c’est au Maroc, et plus particulièrement à Casablanca, que le spécialiste des apparts-hôtels va ouvrir ses portes en 2019. Ainsi l’établissement comportera 96 appartements, sous la signature ‘‘le Cercle’’, afin de ‘‘proposer plus de convivialité, réenchanter l’expérience client et symboliser l’atmosphère accueillante de la nouvelle génération d’Appart-hôtels Adagio », indique un communiqué.

Rédaction Infomédiaire